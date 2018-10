Celstraf en taakstraffen geëist tegen blokkeerders A7

De verhalen van de verdachten lijken veel op elkaar. Alhoewel sommigen volgens de officieren wel een meer coördinerende rol hadden dan anderen. Ook bagatelliseerden sommige verdachten hun rol volgens het Openbaar Ministerie.

Voor alle verdachten kwam er een 'eis op maat', zei de officier. "Dit pas niet in hoe je in een democratische samenleving met elkaar omgaat", zei de officier. Hij volgde met een algemeen verhaal over de groep: "Alle verdachten zijn Friezen, daar valt niet aan te ontkomen. Ze zeggen voor alle andere Friezen te spreken, maar daarmee doen ze de andere 650 duizend Friezen tekort. Er is geen onderbouwing voor. De verdachten hebben voor eigen rechter gespeeld. Alle verdachten moeten een straf krijgen. Een geldboete is niet genoeg."

Eis

De ene verdachte moet een hogere straf krijgen dan de andere, vindt het Openbaar Ministerie. De eerste verdachte krijgt 120 uren taakstraf of 60 dagen hechtenis. Andere verdachten die agressief gedrag vertoonden, krijgen 150 of 240 uur taakstraf. De verdachte die zijn blote kont liet zien, krijgt 150 uur taakstraf tegen zich geëist.

Er is één verdachte die als het aan justitie ligt de gevangenis in moet. Dit heeft te maken met een eerdere veroordeling.

Jenny Douwes

Tegen Jenny Douwes is 240 uren taakstraf en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, geëist, onder andere vanwege opruiing.