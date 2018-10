Waanders had contact met KOZP, maar niet om ze over te halen naar Dokkum te komen

"Als wij dat niet hadden gedaan en de mensen komen onverwacht, juist dan kan er een probleem ontstaan. In Meppel hebben ze het jaar ervoor ook zo gedaan en daar is nooit iets over geschreven." In goed overleg met de stichting Nederlandw ordt Beter en de actiegroep Kick Out Zwarte Piet is een plek afgesproken waar ze konden protesteren tegen zwarte piet. Voorzitter Konstant Custers van de Volks-Unie gaf al snel aan dat ze niet zouden komen. Dat sommige media, met name De Telegraaf, nu melden dat Waanders uit eigenbelang de groepen naar Dokkum wilde halen, legt Waanders naast zich neer. "Het enige wat ik kan doen is uitleggen hoe belangrijk het recht op demonstratie is. Het staat in onze grondwet."