Geen plek voor Pauperfontein in Fries Museum: fontein wordt ontmanteld

De Pauperfontein krijgt geen plek in het Fries Museum in Leeuwarden. De fontein, ook bekend als de piemelfontein, wordt op 1 december gedemonteerd op een groot Ontledingsfeest in Workum. Daar komt het initiatief ook vandaan, als protest tegen de fontein met de Leeuwen, die de organisatie van Culturele Hoofdstad in de stad neerzette.