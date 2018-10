Nieuwe fractievoorzitter voor GBA Achtkarspelen

Sinds 1 mei 2016 was Rinus Buising de voorzitter van de fractie. Hij trekt zich terug omdat hij ook nog partijvoorzitter was en lid van verschillende raadscommissies. "Als ik iets doe, doe ik het voor 100 procent of ik doe het niet", zegt Buising over zijn vertrek. Zijn partij zit in de coalitie met drie zetels en heeft een wethouder in het college.