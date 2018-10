De letters I amsterdam weg? Fryslân kan ze wel gebruiken

Het idee komt van Friezin Lysanne Kuindersma. Zij is druk bezig om toeristen vanuit Amsterdam naar het 'Amsterdam Lake District' te trekken. "Met twaalf letters erbij is I amsterdam prima te hergebruiken in Friesland. Die letters willen we graag hebben voor het Amsterdam Lake District", zegt ze.

"Op die manier helpen we Amsterdam met het spreiden van toeristen, krijgen de letters een nuttig tweede leven en gaan we verspilling tegen. Ze kunnen milieuvriendelijker per zeilboot over het IJsselmeer naar Hindeloopen worden gevaren." Kuindersma heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam.