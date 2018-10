Ook Leeuwarden in actie voor meer plaatsen op woonwagenkamp

In rijtjeswoningen in de Wielenpôlle, vlakbij het woonwagenkamp aan de Boornstraat, wonen meerdere mensen die naar het kamp willen. Maria Wolters is er één van en ze legt ui waarom ze terug wil naar het kamp waar ze is opgegroeid. "We zijn het zo gewend, familie onder elkaar en iedereen staat er voor elkaar." Marietje Gatsonides bevestigt dat: "Ik zou kruipend teruggaan naar het kamp, daar heb ik wel pijnlijke handen en voeten voor over."