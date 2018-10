Leeuwarder drinkt bier op straat en scheldt agenten uit

De 22-jarige Leeuwarder rookte bovendien een joint. De man weigerde zich te identificeren en begon de agenten uit te schelden. Hij is meegenomen naar het bureau.

Schreeuwen op de weg

Een 41-jarige Leeuwarder kreeg een proces-verbaal omdat hij op de Archipelweg stond te schreeuwen. De man was behoorlijk dronken. Ook een 62-jarige automobilist uit de stad kreeg een proces-verbaal. De man werd in de Egelantierstraat aan de kant gezet. Hij had geen rijbewijs.