Hoe kunnen we onze bodem vitaler maken?

De aandacht voor de bodem komt steeds meer op gang. Was het een aantal jaren nog niet echt een thema, nu zijn er steeds meer mensen bezig. Want hoe houd je de grond vruchtbaar en goed voor de volgende generatie?

Volgens Anne Jan Zwart, directeur van het bedrijf Ecostyle en een van de initiatiefnemers van het congres, is dit het begin van een grote verandering. "Je merkt dat ze ook in de politiek het besef krijgen dat we de grond levend moeten houden. De urgentie wordt groter omdat het ook gaat om de vraag hoe je iedereen kunt voeden. Er moet dan ook iets veranderen."

Boeren zijn ermee bezig

Zwart merkt dat het ook bij de boeren erg hoog op de agenda komt te staan. "Ja, want zij zijn bezig om hun grond goed te houden, zodat ze het kunnen overdragen aan een nieuwe generatie." De themadag is er vooral om het enthousiasme aan te sterken. "Mensen staan hier niet polariserend tegenover elkaar. Iedereen weet dat de urgentie hoog is en dat het beter is mee te praten en te denken.

Er mag niet zomaar worden getest

Een van de problemen waar vooral wetenschappers tegenaan lopen, is regelgeving. Het is niet zomaar mogelijk testen uit te voeren in de bodem. Dat is nodig, wil je nog meer kennis krijgen over de grond en het leven erin.

Theezakjes als wetenschappelijk instrument

Deelnemers konden bij een aantal stands langs om informatie te verkrijgen over hoe je bijvoorbeeld kunt uitvinden hoe goed je grond is. Zo is er de eenvoudige 'theezakjesmethode'. Er worden dan zakjes rooibosthee en groene thee ingegraven. Na een paar weken wordt het zakje dan weer opgegraven en aan de hand daarvan kun je uitvinden hoeveel organische stof er kan worden afgebroken in grasland.

Goaitske Iepema is onderzoeker: "Het zegt iets over de kwaliteit van de organische stof in de bodem. Als die goed is, weet je hoe goed het gewas kan groeien."

Anne Jan Zwart is tevreden over het aantal deelnemers en de kwaliteit van de discussie. Het doel is dan ook om het om de twee jaar te organiseren en dan nog meer belanghebbenden uit te nodigen.