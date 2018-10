Minister Wiebes wil nog nadenken over 'pilot Harlingen' voor zoutwinning

Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren noemde dit idee donderdag 'boerenbedrog'. Nadelige effecten van zoutwinning treden soms pas na geruime tijd op. Ook na het dichtdraaien van de kraan kan dat nog geruime tijd doorgaan."

Wel of niet geschikt?

Minister Wiebes wilde niets weten van het 'droevige' verwijt van de Partij voor de Dieren, maar hij weet ook nog niet of de 'casus Harlingen' wel geschikt is voor een pilot 'zoutwinning nieuwe stijl'. Het idee voor de pilot is zeer intensieve communicatie tussen zoutwinbedrijf en bevolking met extra meetpunten en de 'hand aan de kraan'.

"Laat mij hier nog wat op omkauwen, ik kom hier binnenkort op terug." In de Tweede Kamer is onder andere het CDA wel voor zo'n pilot. Goede communicatie van begin af aan met goede afspraken over het vergoeden van schade, als die ontstaat, kan heel wat problemen voorkomen, zo is het idee.

Verbod

Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks wil zoutwinning onder de Waddenzee het liefst verbieden. "De Waddenzee is werelderfgoed en een kwetsbaar en uniek natuurgebied. Dat moeten we niet in gevaar willen brengen door zoutwinning."