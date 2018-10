Gemeenten Noardeast-Fryslân pakken drugscriminaliteit strenger aan

Gemeenten in Noardeast-Fryslân willen voortaan strenger optreden tegen drugsoverlast. De burgemeesters hebben de regels aangescherpt. Ze krijgen zo de mogelijkheid om bijvoorbeeld huizen of andere publiek toegankelijke gebouwen te sluiten, als er sprake is van drugshandel. "Zo kunnen wij als politie en gemeenten beter optreden tegen drugscriminaliteit in de omgeving", zegt burgemeester Bilker van Kollumerland.