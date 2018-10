"Fryslân moet regenboogprovincie worden"

Fryslân moet een regenboogprovincie worden. Dat vinden de Statenfracties van de PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks. Fryslân is de enige provincie waar donderdag de vlag niet uit is ter gelegenheid van Coming Out Day, de internationale dag voor acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.