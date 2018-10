"Opknappen van de regio Appelscha is geslaagd"

De ontwikkelagenda werd tien jaar geleden opgesteld. In de jaren daarna is de Boerenstreek in Appelscha opgeknapt, is een begin gemaakt met het herinrichten van het landbouwgebied Oude Willem en is de waterwinning met de helft verminderd.

Recreatie en natuur

Met de komst van meer fiets- en wandelpaden en nieuwe natuur is er ook meer evenwicht gekomen tussen recreatie en natuur.