Bijzondere flessenpost begint aan nieuw avontuur

Symbolisch op reis

De fles wordt door klasgenootje Jaden meegenomen naar Swaziland in Afrika. Daar zal Jaden de fles opnieuw in het water gooien. Zo gaat Beaney symbolisch op reis over de wereld. "Dit is te mooi om voor onszelf te houden", vertelt meester Jeroen de Vries. "Dit is waar je van droomt als je over het strand loopt."