Drie Friezen in Top 100 meest duurzame Nederlanders

De duurzame Top 100 van het dagblad Trouw telt drie Friezen. Klaas Sietse Spoelstra uit Terband is op de 25ste plaats geëindigd. Spoelstra is voornamelijk bekend van Kening fan 'e Greide, de burgeractie voor het Friese landschap, die hij mede-oprichtte. Volgens de jury is Spoelstra een verbinder en aanjager, die het liefst een podium maakt waar anderen op kunnen stralen.