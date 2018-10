Nedersaksisch is wel een taal, maar nog geen Fries

Wat is het verschil?

Omdat het Fries een officiële taal is en Europees wordt erkend als tweede taal van Nederland, mag alles in het Fries. Een goed voorbeeld zijn de plaatsnaam- en straatnaamborden. Mensen mogen zich in het Fries voor de rechter verantwoorden en een volksvertegenwoordiger mag zijn eed in het Fries afleggen. Ook krijgt Fryslân geld van het rijk voor onder meer Friese educatie.

In het Nedersaksisch mag iemand zich in zijn eigen taal voor de rechter verantwoorden, maar al het andere mag niet. Ook geeft het rijk geen subsidie om de taal in stand te houden. Wordt het Nedersaksisch ooit een officiële rijkstaal, dan zou het Stellingwerfs in het zuidoosten van Fryslân een derde taal in Fryslân worden.