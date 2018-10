Landelijk daalt het aantal faillissementen, in Fryslân niet

In september gingen er in Fryslân acht bedrijven failliet, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om drie eenmanszaken en vijf grotere bedrijven of instellingen. Ook in Groningen steeg het aantal faillissementen, maar in Drenthe was er een flinke daling.

Volgens het CBS werden landelijk gezien vooral horecabedrijven getroffen door een faillissement.