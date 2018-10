Actiegroep overhandigt petitie tegen gaswinning in Smallingerland

De Tweede Kamer praat donderdag over de gaswinning. Volgens de werkgroep Tegengas wordt er al sinds 1975 aardgas gewonnen in Smallingerland, maar wil Vermilion nieuwe gasvelden aanboren. Volgens de werkgroep past gaswinning niet in deze tijd, waarin de CO2-uitstoot juist verminderd en de opwarming van de aard gekeerd moeten worden.

Gaskraan dichtdraaien

Het kabinet zegt dat aardgas vooralsnog nodig is en dat Vermilion om die reden ook de kleinere gasvelden mag exploiteren, nu de gaskraan in Groningen steeds verder dichtgedraaid wordt.