GroenLinks in de Tweede Kamer: verbod op zoutwinning onder Waddenzee

Volgens GroenLinks zijn er in het verleden regelmatig incidenten geweest bij de winning van zout. Zo lekten er winputten, is er kans op bodemdaling, aardbevingen en het lekken van dieselolie, die wordt gebruikt bij de winning. "Het risico dat giftige dieselolie de Waddenzee aantast is onaanvaardbaar", zegt Van der Lee.

Naast een verbod voor de Waddenzee wil GroenLinks ook dat er in Groningen geen zout meer uit de grond wordt gehaald. GroenLinks brengt zijn bezwaren donderdag in bij de discussie over de Mijnbouwwet, die dan in de Tweede Kamer wordt gehouden.