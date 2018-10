Leerling Sneker basisschool vindt bijzondere flessenpost op strand Schiermonnikoog

Symbolisch op reis

Vlak voor zijn dood had Beaney gezegd dat zijn grootste wens was dat hij graag meer had willen reizen. Toen zijn as in de zee werd uitgestrooid, heeft zijn familie de fles met de boodschap ook te water gelaten. Op deze wijze wilden ze zijn wens symbolisch laten uitkomen.

Mooiste vondst ooit

De leerlingen hebben de brief op school vertaald en via Facebook contact gezocht met de familie. Volgens leerkracht Jeroen de Vries zijn er mooie contacten met de dochter van Beaney ontstaan. Hij noemt het de mooiste vondst die een leerling ooit heeft gedaan.