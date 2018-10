Politie gebruikt pepperspray bij aanhouding dwarse mannen

Een motorrijder van de politie zag dinsdagavond dat een auto de Voorstreek in Leeuwarden blokkeerde. Er was al een aardige file ontstaan, maar de bestuurder had geen haast om weg te rijden. Toen de politieman de auto aan de kant zette en om het rijbewijs van de bestuurder vroeg, werd de man boos. Hij eiste een verklaring en weigerde mee te werken. Zijn passagier probeerde de aanhouding te keren.

De motorpolitieagent zette pepperspray in tegen de bestuurder en dreigde er ook mee naar de bijrijder. Met hulp van andere politieagenten kon het duo worden aangehouden. Het gaat om een 23-jarige man uit Hilversum en een 22-jarige Leeuwarder. Ze zitten nog vast.