Een 54-jarige Leeuwarder is woensdagavond meegenomen naar het politiebureau, nadat hij op de Aldlânsdyk aan de kant werd gezet. Hij was onder invloed van drugs en zijn snorfiets kon 43 kilometer per uur, terwijl maximaal 25 is toegestaan. Omdat de man ook nog werd gezocht in een andere zaak, heeft de politie hem vastgezet.