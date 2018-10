Nederlandse volleybalvrouwen naar Final Six op WK in Japan

De Final Six zijn twee poules van drie. De beste twee gaan door naar de halve finale. Servië stond eerste in de poule, maar was al zeker van een plaats bij de beste zes. De tegenstander speelde niet met haar beste team. Zo deed topspeelster Tijana Boskovic niet mee. Toch was het een knappe overwinning, want hierdoor kan Nederland als eerste eindigen in de poule. Daarmee heeft Oranje een beschermde status bij de Final Six.

Wie worden die andere vier?

Nederland en Servië zijn in hun groep al geplaatst. Daar komt Japan of Brazilië nog bij. In de andere groep is Italië al zeker van de Final Six. China, Amerika en Rusland strijden voor de laatste twee plaatsen.

De Final Six worden gespeeld op 14, 15 en 16 oktober in Yokohama.