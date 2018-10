VVD en CDA slaan alarm om 'landjepik' door woonwagenbewoners

De woonwagenbewoners kwamen in het hele land in actie na een oproep van minister Ollongren aan gemeenten om beter rekening te houden met wensen van woonwagenbewoners. Doel van de oproep was om een einde te maken aan het uitsterfbeleid van de woonwagenplaatsen. De bewoners zagen de oproep als een vrijbrief om in actie te komen.

Burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland zei eerder deze week dat de gemeente in overleg is met de woonwagenbewoners die het kamp in Drachtstercompagnie bezet houden. De bezetting gebeurt in overleg met de huidige eigenaar van de grond.