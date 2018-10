Restaurant Koriander levert Michelinster in

De verwachtingen van klanten zijn vaak te hoog en voor sommige mensen is de ster juist een drempel omdat ze denken dat het restaurant te duur is. Gaastra heeft al plannen om in Zuidoost-Friesland een bed & breakfast met een laagdrempelig restaurant te beginnen. "Daar willen we gewoon onze gasten ouderwets in de watten leggen met een lekker maal zonder poespas."

Verbaasde reacties

Bij Michelin zijn ze verbaasd over het verzoek van Gaastra. Ze zeggen er wel bij dat een restaurant niet zelf zijn ster in kan leveren. "Die beoordeling ligt bij ons, al hebben we er begrip voor als een chef om gegronde redenen een andere weg wil inslaan."