Meer aandacht voor otters die verdrinken

Otters zijn viseters en in die fuiken zit vis. Maar anders dan vissen moeten otters weer naar boven om adem te halen en dat kan niet wanneer ze in een fuik zitten. Dat gebeurt veel, maar het is te voorkomen door maatregelen te nemen waardoor de otters niet in de fuiken kunnen komen en vissen wel.

Om onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze maatregelen is geld nodig. De otterloop wordt gesteund door een groot aantal organisaties en bedrijven in en op It Wiid in Earnewâld.