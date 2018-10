Turkije niet in actie op Europees kampioenschap korfbal in Fryslân

Het Turkse team, de nummer vijftien van de wereld, heeft zich teruggetrokken vanwege interne zaken bij de federatie.

Spijtig

Voorzitter Rob Meijer van de KNKV vindt het jammer dat het land niet meedoet. "Als gastheer betreuren we het dat Turkije er niet bij zal zijn. Dit is echt een tegenvaller."

EK in Fryslân

Het EK in Fryslân begint zaterdag in Drachten en in Gorredijk. De finale wordt op zondag 21 oktober gespeeld in Heerenveen.