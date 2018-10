Onderzoek naar verplichte griepprik: "Echte influenza is geen kattenpis"

Steeds minder mensen willen de griepprik hebben. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel. Nog maar 50 procent van de mensen met een hoog risico op complicaties heeft afgelopen jaar de griepprik gehaald. Tien jaar geleden was dat 72 procent.

"Geen kattenpis"

Annemarie van Elsacker is microbioloog bij het Leeuwarder laboratorium voor infectieziekten Izore en vindt het een zorgelijke ontwikkeling. "Ik snap het ook niet heel erg goed. Er zijn jaren dat het griepvaccin niet optimaal beschermd, dat is zeker een ding, maar echte influenza is geen kattenpis voor mensen met hart- of longziekten of nieraandoeningen. Ik snap niet dat die mensen deze vorm van bescherming niet willen."