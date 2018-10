Aris verliest noordelijke derby met ruime cijfers van Donar

Na het eerste kwart stond het 25-17 in het voordeel van de Groninger basketballers. Ook in de tweede periode bleef Donar de betere ploeg. Bij rust stond Aris ruimt achter met 47-29. Daarna was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld en ging de overwinning gemakkelijk naar Donar.

Volgende wedstrijd: Amsterdam

De Leeuwarder basketballers hebben niet veel tijd om zich te herpakken. Aankomende zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Amsterdam op het programma.