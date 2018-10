IepenUP: Tijd is rijp voor vakmanschap en ambachten

IepenUP stond woensdagavond in het teken van ambacht. Dit naar aanleiding van het internationale congres Craft your Future dat in het kader van LF2018 dit jaar in Leeuwarden gehouden werd. Overdag werd vooral gesproken over duurzaamheid en hoe vakmanschap en ambacht middelen kunnen zijn om massaproductie tegen te gaan.

Bij IepenUP Live konden de congresgangers en andere belangstellenden aan de hand van verschillende demonstraties zelf kijken en ondervinden wat oorspronkelijk vakmanschap echt inhoudt. Niet alleen rietvlechters en lijnslager Pieter Swart toonden het publiek hun kunsten, Elbricht Schoorstra liet zien dat ook tatoeëren eigenlijk een oud ambacht is dat veel vakmanschap vereist.