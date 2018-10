"Convenant over het Nedersaksisch is een begin"

De federatie wou in eerste instantie een gelijkwaardige status voor het Nedersaksisch en het Fries, maar dat was voor het Rijk onbespreekbaar. Het Rijk vond het wel tijd voor erkenning van het Nedersaksisch als een volwaardige taal in Nederland.

Geen afspraken over financiële steun

In het convenant zijn geen afspraken gemaakt over financiele steun voor het Nedersaksisch. Die verantwoordelijkheid ligt volgens het Rijk in de eerste plaats bij de provincies. Die zullen daar eigenlijk deze maand verder over praten. De ondertekening van het convenant in het provinciehuis van Overijssel had een feestelijk karakter met Nedersaksische muziek van Marlene Bakker en Melissa Meeuwisse en met een hapje en drankje na afloop.

Verschillende sprekers gaven aan dat het ook de hoogste tijd was voor erkenning, omdat steeds minder jongeren de streektaal spreken. SONT-voorzitter Hans Gerritsen deed daarom een oproep aan de Nedersaksen om te stoppen met praten van Nederlands tegen de kinderen. Gerritsen deed die oproep in het Nederlands, want heeft de streektaal tot zijn eigen spijt thuis ook niet meegekregen.