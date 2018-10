Muziektheater 'De Wylde Boerinne': waar gebeurd boerendrama op plaats delict

Brute afwijzing

De jonge Broersma, die gespeeld wordt door actrice Renske de Boer, wijst het aanzoek van Lammers af. Het idee om de grootste boer van de wijde omgeving te worden, staat haar aan. Maar het idee om in een huis te moeten leven met dat kleine, gebochelde mannetje. Daar moet ze niet aan denken.

"En dat kan boer Lammers niet verdragen", gaat Zysling verder. "Hij zet alles in het werk om het leven van zijn buurvrouw onmogelijk te maken. Hij laat de sloten onderlopen, vermoordt haar kleinvee en ze mag niet meer over zijn land, of ze moet iedere maand geld betalen om recht van overpad te krijgen." Dat was in die tijd, voor de ruilverkaveling, heel gewoon, dat je over elkaars pad moest om thuis te komen.

Voor actrice Renske de Boer is de rol bijzonder om te spelen. "Ik speel de boerin in haar jonge jaren, dan is ze nog fleurig. Die omslag naar haar uitbarstingen en boosheid is wel heel spannend, maar ook heel leuk om te spelen. Je kruipt dan een beetje in haar hoofd met haar gekte."