Opknapbeurt van 5 miljoen euro begonnen bij huurhuizen in Ooststellingwerf

In Ooststellingwerf is begonnen met een grote opknapbeurt van de huurhuizen van WoonFriesland. De eerste 66 huurhuizen die worden aangepakt staan in Oosterwolde en Appelscha. Later dit jaar en begin volgend jaar volgen Haulerwijk, Bakkeveen en nog een paar andere straten in Oosterwolde. Er worden 144 huizen energiezuinig gemaakt.