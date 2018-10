In Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden is vanaf vrijdag een bijzondere expositie te zien. Kunstenaar Dragan Despotovic uit Servië maakt namelijk het schilderij 'De Aardappeleters' van Vincent van Gogh na, maar dan met echte aardappels.

De expositie is nog te zien tot en met 6 januari 2019 in het Natuurmuseum Fryslân.