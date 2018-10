Zeewier is de vleesvervanger van de toekomst

Het doel is dat zeewier een gewoon onderdeel van ons dagelijks eten wordt. Als vleesvervanger is het erg geschikt, want het heeft dezelfde waardevolle stoffen: ijzer en eiwit. Maar het is veel milieuvriendelijker te produceren dan vlees.

Het is deze woensdag de dag van de duurzaamheid, en daarom werd er eten gemaakt met zeewier. In de kantine van de school was een klein keukentje en een restaurantje gemaakt.