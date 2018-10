De Ouwehoerkruk: met Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma

Je kunt het hebben over doelstellingen, de ambities of de plannen voor dit seizoen. Maar je kunt ook gewoon ouwehoeren. En dat doen we dus maar. In deel één van "De Ouwehoerkruk" praten we met shorttrackers Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma. Over de Zwarte Piet-blokkade, over dividendbelasting en.... over dit seizoen. En meer.