Gemeente Harlingen wil snel onderzoek naar eventuele gevolgen sluiting REC

De opdracht is een gevolg van een motie in de gemeenteraad, die in juli unaniem werd aangenomen. Daarin werd het college van B. en W. opgeroepen om uit te zoeken wat de consequenties zijn, als de oven gesloten moet worden.

De aanleiding van de motie was de storing in de oven, die plaatsvond op 28 mei. Zaterdag was er opnieuw een storing, in de ketel van de oven. Dat zorgde voor stankoverlast in de gemeente. Toen zijn er bij de gemeente opnieuw veel meldingen binnengekomen.