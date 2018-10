VIDEO: Alles wat je moet weten over het EK korfbal

Fryslân is vanaf zaterdag 13 tot en met zondag 21 oktober het decor van het Europees kampioenschap korfbal. Het EK wordt in onze provincie gehouden, omdat het in 2018 honderd jaar geleden is dat korfbal in Fryslân werd geïntroduceerd. De wedstrijden worden gespeeld in Sportcentrum Kortezwaag in Gorredijk, de Snij Noordhal in Drachten, Sporthal Kalverdijkje in Leeuwarden en Sportstad Heerenveen.