Werkstraf voor Dokkumer voor overval op woning ex-vriendin

Ze vernielden de voordeur van de woning aan de Stegengaweg in Oosterwolde. Daarna mishandelden ze de vrouw en sleepten een ex-vriend van de vrouw, die op bezoek was, naar buiten. Ze namen ook een iPhone en een iPad van de vrouw mee. Volgens de Dokkumer waren dat cadeaus van hem en had hij er recht op die mee te nemen.

De rechter hield bij zijn uitspraak rekening met het feit dat beide daders een verstandelijke beperking en ADHD hebben. Naast de werkstraf is het duo een voorwaardelijke celstraf van 90 dagen opgelegd. Bovendien komen ze onder toezicht van de reclassering te staan en moeten ze de slachtoffers schadevergoedingen van 525 en 600 euro betalen.