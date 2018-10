VIDEO: Paard vol plastic overvalt Leeuwarden

Het Friese paard van Troje heeft Leeuwarden overvallen. In het paard zitten geen mensen, maar wel plastic. Het gaat om een initiatief van The Green Alert. Met hulp van studenten van de hoge en middelbare scholen in Leeuwarden is het de afgelopen weken gebouwd. Het doel is om jongeren duidelijk te maken dat je ook op een andere manier met plastic kunt omgaan.

Het probleem wordt steeds groter en het milieu raakt steeds meer vervuild met plastic. Het paard, The Frisian Trojan Horse, is daar een symbool van. Het plastic is de vijand die we zo, bijna zonder na te denken, mee naar binnen nemen.