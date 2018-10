Waar is Lucky? Kat loopt weg na operatie in Drachten

"Dit is nog nooit voorgekomen," vertelt dierenarts Roos Nolting. "'s Ochtends bij de ronde zat hij nog enthousiast en braaf in zijn kooitje, maar drie kwartier later belde een collega om te vragen waar Lucky was. Bleek dat ie spoorloos was. Hoe die dat voor elkaar heeft gekregen... In een moment van onoplettendheid is hij waarschijnlijk de wijde wereld ingetrokken. Hij kan toch iets te goed lopen, ook al is hij net geopereerd."

De medewerkers hebben van alles geprobeerd zoals vangkooien en talkpoeier op de grond strooien om te kijken of hij ergens loopt. "We hebben het alarm erop gezet, maar dat ging ook niet af." Ze hebben flyers opgehangen en advertenties in de krant geplaatst. Dat heeft allemaal niets opgeleverd.

De eigenaren maken zich veel zorgen en ook de medewerkers. "We hopen dat Lucky zo snel mogelijk terugkomt."