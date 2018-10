"Fryslân moet meer toeristen in laagseizoen trekken"

De uitkomst van de nationale Toerisme Top in Deventer is voorspelbaar; heb aandacht voor de groei van het toerisme. De verwachting is dat het toerisme in 2030 is verdubbeld. "Deze groei is een grote kans en dat moet stap voor stap met samenhang goed worden ontwikkeld", zegt Martin Cnossen van Merk Fryslân. Hij zit namens Fryslân bij de top.