Ritsko van Vliet is op Sulawesi: "Elke euro is van harte welkom"

"We zitten hier op zo'n duizend kilometer van Palu, de mensen hier mankeren fysiek niets. Maar als je hun gezichten ziet, is de impact wel enorm. Ze zijn onder de indruk en machteloos. Ze hebben het geld niet om erheen te reizen en te helpen met voedsel en medicijnen," vertelt Van Vliet. "Elke euro is van harte welkom, er moet wat gebeuren."

Sulawesi heette eerder Celebes en werd ook wel de twaalfde provincie fan Nederland genoemd. "De mensen hier hebben Nederland in hun hart gesloten."

Van Vliet is zelf niet in het rampgebied, maar pastor Jacob wel. Hij werkt voor de stichting en beheert de tehuizen. De stichting wil de twee tehuizen beschikbaar stellen voor kinderen uit het getroffen gebied. "Dan kunnen we ze een veilige plek geven en kunnen ze doorleren."

Van Vliet is op Sulawesi met zes studenten om het reguliere hulpprogramma van Amurang verder te realiseren. Ze doen verschillende educatieve projecten zoals theater, naaiatelier, Engelse les en dansles om de kinderen meer mogelijkheden voor de toekomst te geven.