Schouw en kastenwand komen van Paleis Het Loo naar Dokkum terug

Hoe is het contact met het paleis gelegd?

"Hans Zijlstra van de historische vereniging tipte ons over de meubelstukken in het paleis en toevallig is de conservator daar, Johan de Haan, een Fries," legt Gerard Mulder van Monumentenzorg uit. "Dus dat contact was vrij gauw gelegd. De gemeente heeft een brief geschreven en vriendelijk gevraagd. Ze waren in Apeldoorn wel blij met de vraag omdat de spullen anders in het depot terecht zouden komen."

"We moesten er eerst wel een goed plekje voor vinden. We zijn hier uit gekomen, het paste eerst niet helemaal, maar met wat aanpassingen kan het wel." De stukken komen in bruikleen. "Omdat het om nationaal erfgoed gaat, mag het niet zomaar worden verkocht of verplaatst." Een gespecialiseerd verhuisbedrijf heeft het gebracht.

Timmerman Martijn Lepstra heeft de kastenwand te pas gemaakt. "Deze ruimte is wat lager dan Het Loo. Ik heb wat aanpassingen gedaan zoals de lijsten die er bovenop zaten weggehaald, die waren ook niet origineel."

Hij probeert zo weinig mogelijk schroeven te gebruiken. "Die zijn weggewerkt aan de achterkant van de kast." Ook een paar plekjes met houtrot heeft hij aangepakt en behandeld. Bij de schouw moet de schilder er nog bij om wat bij te werken.

Wanneer is het te zien?

Begin november moet het werk klaar zijn. Het is voor het publiek toegankelijk als het gemeentehuis open is bij open monumentendagen of bij vergaderingen waarbij publiek welkom is.