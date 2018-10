Basketballer Michaels is na vijf jaar terug bij Aris: hij miste zijn zoon

Michaels werd vader in de periode dat hij in Leeuwarden was. Daarna ging hij naar Zuid-Korea om te basketballen. Hij heeft een Koreaanse moeder en zodoende kon hij daar met de Koreaanse nationaliteit spelen.

"Het was hard werken voor het geld en we moesten vaak trainen, maar ik ben daar echt beter geworden." Zijn zoon kwam ook naar Zuid-Korea, maar was vaak in Nederland. Daarom heeft Michaels ervoor gekozen naar Nederland terug te keren.

"Mijn zoon betekent alles voor me"

Hij woont in een appartementencomplex met andere spelers en pendelt op en neer tussen het huis van zijn zoon, die onder andere bij zijn opa en oma woont. "Hij is nu bijna vijf. Het is fantastisch om weer altijd bij hem te zijn. Het leven in Zuid-Korea was goed, maar hier heeft hij het net wat beter. Mijn zoon betekent alles voor me."