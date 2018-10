Onbewaakte spoorovergang te gevaarlijk: ProRail sluit ze af met betonblokken

"Als er weer een ongeluk gebeurt, dan willen we niet het verwijt krijgen dat we er niets aan doen'', zegt Eringa in De Telegraaf. Het bedrijf begint daarom volgende wek zelf met het afsluiten van de 30 gevaarlijkste overgangen. Eringa roept gemeenten op om het initiatief zo gauw mogelijk te volgen.

Fryslân heeft vier openbare overgangen die niet beveiligd zijn. Daarnaast zijn er ook particuliere overgangen. Een overgang bij Harlingen werd vorig jaar met spoed gesloten na een dodelijk ongeluk waarbij een vader en zijn zoontje omkwamen.