'Minder microplastics', adviseert burgemeester Van de Nadort aan Europees Parlement

Het verbod op microplastic in cosmetica is onderdeel van een breed voorstel over het gebruik van kunststoffen in een circulaire Europese economie. Speciaal rapporteur André van de Nadort verdedigt zijn voorstel woensdagmorgen in het Europees Parlement. Hij is aanvoerder van een adviesorgaan van een Comité van de Regio's dat aanzetten geeft voor nieuwe Europese richtlijnen.

In de hele wereld wordt 9 procent van alle plastic hergebruikt en dat moet anders, stelt het orgaan. Het comité wil fabrikanten opleggen dat in 2025 minstens de helft van alle kunststofproducten die ze op de markt brengen uit gerecycled kunststof bestaan.