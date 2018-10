Groep Amelanders wil verhuisplan zorgcentrum De Stelp terugdraaien

Riek Ridder en Wim de Boer, allebei 90-plussers, stonden aan de basis van de discussieavond in de woonkamer van De Stelp. Onderwerp van de avond was hoe ze De Stelp kunnen behouden op De Stelp, het stuk land waar het zorgcentrum naar is vernoemd. Nu ligt het zorgcentrum nog dicht bij de winkels en op de route van de paardenreddingboot.

Niet betrokken in besluit

Eind mei besloot de gemeenteraad tot nieuwbouw van De Stelp op een andere locatie. Die raad bestond uit vijf nieuwe leden en werd aangevoerd door het vorige college van burgemeester en wethouders. Een punt van discussie is nu dat de bewoners van het zorgcentrum en de Amelanders niet betrokken zijn bij het besluit over het verhuizen.

De meeste mensen op de discussieavond hebben het liefst dat het besluit over de verhuizing naar de plek buiten het dorp helemaal wordt teruggedraaid. Er waren wel inspraakavonden, maar allemaal nadat het besluit al was genomen. Mensen konden meepraten over iets wat ze helemaal niet wilden.

Tegenstanders willen actievoeren

De groep tegenstanders wil actievoeren en handtekeningen inzamelen. Ze zijn van plan om volgende week woensdag met een grote afvaardiging aan te schuiven bij een inloopavond van de raadsfracties.

De gemeente zoekt al een architect voor het nieuwe gebouw. De aanbesteding daarvoor sluit op 22 oktober.

Financiering nog niet rond

De nieuwbouw gaat alleen door als zorgaanbieder Kwadrant meebetaald. Daar heeft Kwadrant nog geen uitsluitsel over gegeven.