Inwoner Wons daagt Súdwest-Fryslân voor rechtbank over stuk straat

Volgens De Haan laat zijn buurvrouw allemaal rommel, spullen en bouwafval op de smalle straat liggen, waardoor niemand er meer langs kan. "Zelfs de postbode kan er niet langs. Ik heb de gemeente al een paar keer gebeld, maar er gebeurt niets. Het is er een puinzooi", zei De Haan op de rechtszaak in Den Haag. Na afloop van de rechtszaak beloofde de gemeentewoordvoerder om een handhaver naar het Oude Schoolpad te sturen die maatregels treft, als het nodig is.

Geen openbare verkeersweg meer

De Raad van State behandeld ook het beroep van De Haan tegen het deels opheffen van het Oude Schoolpad als openbare verkeersweg. De gemeente ging eerder akkoord met het verzoek van twee bewoners van de straat om een deel van de weg bij hun tuin te betrekken. Dat deel van het Oude Schoolpad was eigendom van de bewoners.

De gemeente vindt het prima dat het Oude Schoolpad een fiets- en voetpad wordt. Er blijft een pad over van een meter. De Haan ziet dat absoluut niet zitten. Hij is nog steeds druk met het weer opbouwen en restaureren van de in 1997 afgebrande boerderij en schuur aan het Oude Schoolpad.

Gevaarlijk bij brand

De Haan vindt het onverteerbaar dat de weg onbereikbaar gemaakt wordt voor auto's en ander verkeer. Bovendien is het gevaarlijk als er brand uitbreekt. "Toen er in 1997 een grote brand was op de boerderij, gebruikte de brandweer het Oude Schoolpad om de naastliggende panden nat te houden. Als dat niet was gebeurd, was het hele straatje afgebrand", zegt De Haan.

Volgens de gemeentewoordvoerder van Súdwest-Fryslân heeft de brandweer zelf in een advies aangegeven er geen probleem mee te hebben dat het Schoolpad voor een deel opgeheven wordt. De brandwaterput zit verderop in het dorp en vanuit daar kan de brandweer slangen uitrollen.

"Geen onacceptabel nadeel"

Verder vindt de gemeente dat De Haan geen onacceptabel nadeel van de afsluiting hebben kan. Het deel van het Oude Schoolpad langs zijn woning en schuur is al jarenlang afgesloten en privéterrein geworden. Bovendien kan De Haan zijn woning en schuur nog bereiken via de Kerkstraat en het Oude Schoolpad, dat aansluit op de Weersterweg.

Volgens De Haan houdt de gemeente alleen rekening met de belangen van zijn buren en niet met die van hem en alle andere inwoners van het dorp.

De uitspraak van de rechter is over een paar weken.