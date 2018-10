Zuidoost-Fryslân wil meer Rustpunten voor fietsers en wandelaars

Even op pad en onderweg een bakje koffie drinken. In zuidoost-Fryslân willen ze dat er meer Rustpunten met voorzieningen komen voor fietsers en wandelaars om even uit te kunnen rusten. Het moeten zitplaatsen worden waar de mensen zelf koffie, thee of limonade kunnen maken. En waar ze een elektrische fiets op kunnen laden, informatie kunnen vinden over de omgeving en even naar het toilet kunnen.