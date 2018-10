UPDATE: Schoorsteenbrand woonboerderij Burgwerd onder controle

De brandweer had het over een middelbrand. Dat betekent dat ze met twee wagen de brand wilden bestrijden. Later werden meer manschappen ingezet.

Het bestrijden deed de brandweer van binnenuit de boerderij. Ze konden gebruik maken van een plek met water wat dichtbij de boerderij gelegen is. Een groot deel van de woonboerderij is bespaard gebleven. De brand- en waterschade zit met name in de nok en de bovenste verdieping.

Er waren geen bewoners meer in de boerderij.